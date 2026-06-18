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Gonçalo Quinaz sobre João Palhinha: «Está a viver um bom momento e está feliz»

No «Dois às 10», Gonçalo Quinaz revela o que sabe sobre os rumores de um anovo amor na vida de João Palhinha.

  • Há 1h e 34min
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