Gonçalo Quinaz sobre Noélia: “É uma boa concorrente, mas uma má recruta”

No “Dois às 10”, Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Adriano Silva Martins comentam todas as últimas novidades da “1.ª Companhia”. Ontem foi dia de gala e o recruta Rodrigo Castelhano acabou por ser expulso, deixando a base em verdadeiro choque. Os comentadores analisam os momentos mais polémicos, as reações dos recrutas e discutem os próximos passos desta temporada, cada vez mais intensa e imprevisível.