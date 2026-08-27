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Gonçalo Quinaz sobre proximidade entre Boris e Vanessa: “A mulher do Boris vão normalizar a situação porque lhe convém”

No “Dois às 10”, é dia de comentar tudo o que se tem passado no “Big Brother Verão”. Para isso, contamos com os nossos queridos comentadores Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Adriano Silva Martins.

  • Dois às 10
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