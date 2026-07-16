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Gonçalo Quinaz sobre queda de Ariana: “Acho que há aqui algo mal contado”

No "Dois às 10", Gonçalo Quinaz comenta o acontecimento que levou Ariana ao hospital.

  • Dois às 10
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Afinal, o que faz Soraia Moreira no estrangeiro? Daniel Guerreiro responde

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Cristina Ferreira esclarece motivo de ausência em programa da TVI: “Não posso mesmo”

Ontem às 10:00
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Após relação polémica em reality show, ex-concorrente assume nova namorada

Ontem às 10:43
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David Maurício foi burlado em milhares de euros. Ex-concorrente deixa apelo

Ontem às 10:54
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Cristina Ferreira dá notícia de última hora: «Foi encontrada morta. Estamos a caminho do local»

18 jun, 11:54
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David Maurício revela decisão que tomou depois de iniciar uma relação

Ontem às 10:42

Vídeos

Eva Pais revela a opinião da irmã sobre DJ Gamix: “Ela aprova este cunhado?”

Há 6 min

Eva Pais sobre o interesse de Tiago, ex-concorrente do "Secret Story": “Só desejo que ele seja feliz”

Há 8 min

DJ Gamix confessa que não acompanhou a participação de Eva Pais no “Secret Story”

Há 17 min

Ao telefone, Ariana explica o que a levou ao hospital: “Acordo no chão toda rebentada da cara”

Há 59 min

Cláudio Ramos recebe notícia sobre famoso português: “Acabou mesmo agora de dizer. Foi internado no hospital”

Há 1h e 10min

Cláudio Ramos sobre concorrente do “Big Brother Verão”: “Quando sair, precisa de tratamento”

Há 1h e 13min

Cristina Ferreira sobre troca de argumentos de Cinha Jardim e Gonçalo Quinaz: “Isto foi um momento de televisão”

Há 1h e 14min
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Ontem às 10:06

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Ontem às 10:00

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Ontem às 10:54

Signos

Horóscopo de julho: taróloga revela o signo menos favorecido do mês e deixa um aviso

30 jun, 10:36

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de junho

1 jun, 11:18

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Receitas

Milhares de pessoas já experimentaram o gelado caseiro desta influencer. E o sucesso não para de crescer

14 jul, 15:00

Ninguém acredita que este pudim de maracujá tem só 50 calorias. E faz-se com algo que todos temos em casa

9 jul, 15:00

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Fora do Estúdio

Surpresa! Pedro Jorge anuncia casamento com Marisa Pires: «Sinto-me realizado e feliz»

Há 1h e 43min

Marcas físicas evidentes. Ariana Miranda quebra o silêncio e revela o que a levou ao hospital

Há 2h e 55min

«O que é que aconteceu?»: Carolina Pinto não esconde emoção ao falar do fim da relação com Marco Costa

Ontem às 15:31

Os fãs não param de elogiar a pele de Cristina Ferreira. Apresentadora explica o que «faz a diferença»

Ontem às 15:13

Conversas

Uma gripe mudou tudo. Benedita tinha 2 anos e hoje depende dos pais para tudo

26 jun, 14:43

Lembra-se de Carminho, a menina que perdeu subitamente o andar aos 8 anos? O "milagre" aconteceu

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O arrepiante apelo de Patrícia: "Não me deixem morrer"

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Sara não esconde a desilusão com Hugo: "Senti-me usada"

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Fotos

Em direto, Cláudio Ramos informa Cristina Ferreira que um famoso português deu entrada no hospital

Há 32 min

Em direto, Cristina Ferreira liga para Ariana e esclarece o que aconteceu: «Tu caíste mesmo da cama?»

Há 40 min

Surpresa! Pedro Jorge anuncia casamento com Marisa Pires: «Sinto-me realizado e feliz»

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Marcas físicas evidentes. Ariana Miranda quebra o silêncio e revela o que a levou ao hospital

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