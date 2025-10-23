No «Dois às 10», é dia de ficarmos a par de tudo o que se tem passado no mundo dos famosos. As últimas notícias, os rumores que dão que falar e os momentos mais marcantes das celebridades são analisados com o habitual humor e boa disposição. Para comentar todos os temas quentes do momento, contamos com Luísa Castel-Branco, Gonçalo Quinaz e Cinha Jardim, que trazem as suas opiniões, histórias e muita animação à nossa manhã.
VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui
Gonçalo Quinaz sobre Zé, ex-noivo de Liliana: «Não estou nada satisfeito com ele»
- Joana Lopes
- Há 3h e 56min
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
01:00
Gonçalo Quinaz sobre Zé, ex-noivo de Liliana: «Não estou nada satisfeito com ele»
Há 3h e 56min
04:37
Depois de um divórcio polémico e de um novo amor inesperado, esta atriz da TVI reconciliou-se com o ex-marido e vai ser mãe
Hoje às 10:13
04:37
Cláudio Ramos acredita que Liliana e Zé vão passar pelo mesmo que a atriz da TVI está a viver
Hoje às 10:14
04:06
Parece ter parado no tempo. É difícil acreditar na idade da atriz Helena Isabel
Hoje às 10:20
01:00
Gonçalo Quinaz lança insinuações sobre Zé, ex-noivo de Liliana: «Não quero dizer o quê»
Há 3h e 56min
00:32
Cláudio Ramos antecipa declarações de Zé, ex-noivo de Liliana: «O Zé está pronto para limpar tudo»
Há 3h e 38min
03:26
Afonso tem 5 anos e é cego desde que nasceu: «Não vê com os olhos, vê com o coração»
Há 3h e 14min
03:28
Tem 5 anos, é cego desde o nascimento e completamente fã de um programa da TVI
Há 3h e 5min
03:07
Zé pensa em reatar com Liliana? Ex-noivo de Liliana faz confissão
Há 2h e 57min
03:07
Zé sobre o que sente por Liliana: «Não está tudo sarado»
Há 2h e 57min
03:07
Zé traiu Liliana? Ex-noivo de Liliana admite que errou: «Fui mau para ela»
Há 2h e 56min
03:10
Zé sobre Liliana: «Sinto que mereço que ela venha falar comigo»
Há 2h e 52min
03:10
Depois do fim do noivado com Liliana, Zé admite: «Estou dependente de estar com alguém»
Há 2h e 51min
03:47
Cristina Ferreira questiona Zé, ex-noivo de Liliana: «Ela gosta verdadeiramente do Fábio?»
Há 2h e 46min
04:45
Zé afirma que os pais de Liliana não aprovam o comportamento da filha e explica reação deles no aniversário: «Estão a educá-la»
Há 2h e 40min
04:45
Zé responde a pergunta de Cláudio Ramos: «Amas a Liliana?»
Há 2h e 39min