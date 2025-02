Goucha prega partida a Cristina Ferreira e Cláudio Ramos: «Que coisa horrível!»

Carla Anes

Hoje às 12:53

No «Dois às 10», Cláudio Ramos abriu o frigorífico e mostrou uma cabeça de leitão com um bilhete a dizer «Olá queridos Cristina e Cláudio». Partilhamos vídeo de Manuel Luís Goucha que explicou que foi ele que lá colocou a cabeça do animal e Cristina reagiu com gargalhadas.

