Grávida, agredida e privada de comida: como Jéssica sobreviveu ao companheiro abusivo

No «Dois às 10», Jéssica Martinhita, grávida de sete meses, foi atirada do carro em andamento pelo companheiro. A sobrevivente de violência doméstica revela, num testemunho de cortar a respiração, o pesadelo que viveu durante dois anos onde, para além das agressões físicas, era privada de comida e completamente controlada pelo agressor.

Jéssica partilha como o amor que procurava se transformou num terror diário e como conseguiu fugir para dar a volta por cima. Um alerta crucial sobre os sinais de abuso e os perigos da violência no namoro e doméstica.

