VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui

Grávida de 38 semanas morre depois de ser mandada para a casa. Bebé está internado com prognóstico reservado

No «Dois às 10», comentamos os últimos casos da atualidade, analisando-os com rigor e partilhando os seus contornos mais relevantes. Entre perspetivas jurídicas, investigação forense e compreensão psicológica, os comentários oferecem uma visão completa e esclarecedora sobre os acontecimentos.

  • Joana Lopes
  • Hoje às 12:30
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Atualidade

Menina de 5 anos atira o irmão bebé pela janela

29 out, 12:44

Mulher mata companheiro com veneno para ratos. Filho sabia de tudo e nada fez

29 out, 12:42

Mulher de 44 anos é morta à facada em casa pelo namorado

28 out, 12:45

Militar da GNR que morreu durante perseguição a lancha é familiar de cara da TVI

28 out, 12:35

Vídeo chocante mostra aluno agredido violentamente no recreio escolar

28 out, 12:21

Cristina Ferreira dá notícia de última hora: «Abriu a porta para a morte»

28 out, 12:00

Imagens de Susana Gravato em vida surgem nas redes sociais. País continua em choque com crime em Vagos

27 out, 12:39
MAIS

Mais Vistos

Tiago Rufino é implacável com concorrente do «Secret Story 9»: «Tem a inteligência emocional de um repolho»

Hoje às 11:31

Cláudio Ramos reage a fim de namoro de ex-concorrente: «Eu fiquei em choque»

Ontem às 10:41

Cristina Ferreira faz esclarecimento sobre o «Secret Story 9»: «Qualquer ataque sou eu que recebo, mas nós somos uma equipa de cento e tal pessoas»

Ontem às 10:36

Nuno Eiró revela o que o pai pensava sobre a sua homossexualidade

Ontem às 11:39

Signos

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

Hoje às 14:19

Há algo que une todos os signos em novembro. E é o que muitos anseiam

Hoje às 14:00

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de novembro

Hoje às 11:05

Atenção, solteiros: se é deste signo, tem tudo para encontrar o amor em outubro

29 set, 14:40

Receitas

Faça estes bolinhos de coco com ingredientes que já tem em casa

Ontem às 16:30

É assim que se faz uma tortilha, segundo os chefs espanhóis

Ontem às 15:00

Natal com menos calorias: experimente estes mini bolos-rei

29 out, 16:00

Já a pensar nos sonhos de abóbora? Estes têm metade das calorias e não precisam de ser fritos

28 out, 16:00

Fora do Estúdio

Aqui trabalha-se 8 dias por mês e o salário é 855 euros

Hoje às 15:00

«Pior coisa que me fez desde que entrou». Zé incrédulo com atitude recente de Liliana (e não tem a ver com Fábio)

Hoje às 08:51

MacGyver fez parte da sua infância? Veja como está o ator aos 75 anos

Ontem às 15:30

Recorda-se de Susan Boyle? Reapareceu e está irreconhecível

Ontem às 14:30

Fotos

Depois de, aos 13 anos, escapar aos abusos do pai, assume romance que ninguém previa

Hoje às 16:00

Pode ser a grande descoberta de 2025. Especialista aponta ingrediente para emagrecer

Hoje às 15:30

Muito se fala de Susana Gravato, mas e o viúvo? O silêncio e a dor do homem que perdeu tudo em Vagos

Hoje às 15:05

Aqui trabalha-se 8 dias por mês e o salário é 855 euros

Hoje às 15:00