Gripe inofensiva deixa bebé saudável presa a uma cadeira: «O vírus alojou-se no cérebro»

No «Dois às 10», conhecemos a história de Benedita. A pequena Benedita nasceu saudável, mas aos dois anos e três meses, uma gripe, aparentemente inofensiva, levou-a a travar uma dura batalha contra a morte. Conhecemos Catarina e Bruno, os pais da pequena Benedita que viu a sua vida mudar em dezembro do ano passado. Os pais contam que a menina era saudável e completamente independente, mas uma simples gripe deixou-a presa a uma cadeira. O que parecia ser uma constipação normal, era afinal o vírus da gripe A que se alojou no cérebro da bebé e deixou mazelas para a vida.