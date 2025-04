Guerra Colonial e a dor de não haver um adeus - Família de soldado morto sem possibilidade de trasladação

No «Dois às 10», Maria recorda com emoção o dia em que se despediu do irmão, um momento marcado pela tristeza da partida para a guerra. «Foi aqui que eu vi o meu irmão pela última vez», recorda, revivendo o instante em que o irmão, com apenas 21 anos, partiu. A família enfrentou a dor da distância, mas as cartas frequentes de Moçambique traziam algum conforto, mantendo viva a esperança e a saudade. A notícia da sua morte num acidente de helicóptero durante uma missão de resgate abalou profundamente a família, que não teve a possibilidade de trazer o seu corpo devido aos altos custos exigidos. Maria recorda o irmão como uma pessoa extraordinária, que fazia amigos facilmente, e lamenta a impossibilidade de lhe prestar uma última homenagem condigna. Saiba mais em TVI Player