«Guerreiros do Bari» revelam a parte invisível da perda de peso

No «Dois às 10», os nossos convidados partilham as suas experiências com o peso e a dificuldade em aceitar a nova imagem. A adaptação à nova imagem é um desafio constante, com receios persistentes de que o peso possa aumentar. A monitorização do peso torna-se uma obsessão, com a necessidade de verificar constantemente se o ponteiro da balança sobe. «Ao início, sim», confessam, revelando a ansiedade inicial. O impacto psicológico de atingir os três dígitos no peso é significativo, marcando uma barreira difícil de ultrapassar. Romeu, um dos convidados, revela que chegou a pesar 160 quilos e já perdeu 83 quilos. A sua história é um exemplo de superação, mas também de persistência da imagem de gordo na mente. Mesmo vendo os resultados, a autoimagem negativa persiste. Ana, outra convidada, expressa a dificuldade em reconhecer a própria imagem, tanto nas fotografias antigas quanto no espelho. «Temos uma altura que é como se não tivéssemos identidade», desabafa, ilustrando a complexidade da transformação.