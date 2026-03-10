No «Dois às 10», conhecemos a história de Guilherme uma criança de 2 anos completamente saudável até que ao mudar a fralda ao filho Diogo e Vanessa repararam que após a noite toda continuava seca e que o menino apresentava manchas na pele. E assim começou o pesadelo que levou o pequeno Gui a lutar pela própria vida. Os pais consideram o filho um milagre… mas sentem muitas saudades do menino que ele era antes deste pesadelo!
VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui
Guilherme, o "menino milagre": A história da criança que luta pela vida aos 2 anos
- Hoje às 11:12
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
03:29
Guilherme, o "menino milagre": A história da criança que luta pela vida aos 2 anos
Hoje às 11:12
01:17
Bruno Cabrerizo surpreende Cristina Ferreira com pedido em direto
Hoje às 10:04
03:38
Beber água com limão em jejum: vale a pena ou é apenas um mito? Descubra toda a verdade
Hoje às 10:14
02:33
Banho seco e banho frio: As técnicas de bem-estar que pode fazer em casa sem gastar nada
Hoje às 10:16
05:43
Saiba como desintoxicar os seus órgãos e recuperar a vitalidade em apenas 7 dias
Hoje às 10:23
03:19
Siara Holanda, mãe de Bárbara Bandeira, "renasce" aos 45 anos, após perder 30 kg
Hoje às 10:33
02:20
Siara Holanda, sobre a filha, Bárbara Bandeira: «Pedi todos os dias da minha vida que a minha filha fosse feliz»
Hoje às 10:36
03:59
Aos 45 anos, após perder 30 quilos, Siara Holanda está "mais confiante que nunca"
Hoje às 10:37
02:42
"Só pensei em proteger os filhos": Fátima recorda o rasto de destruição da Depressão Kristin
Hoje às 11:33
19:06
Com apenas 2 anos, Guilherme lutou contra a morte, amputações e sobreviveu à falência de 6 órgãos
Hoje às 11:34
09:29
Depressão Kristin deixou esta família sem nada em poucas horas: «Metemos os meninos dentro do roupeiro»
Hoje às 11:50
12:24
Entrega 177 mil euros a bruxa em troca de feitiços
Hoje às 12:40