Guilherme, o "menino milagre": A história da criança que luta pela vida aos 2 anos

No «Dois às 10», conhecemos a história de Guilherme uma criança de 2 anos completamente saudável até que ao mudar a fralda ao filho Diogo e Vanessa repararam que após a noite toda continuava seca e que o menino apresentava manchas na pele. E assim começou o pesadelo que levou o pequeno Gui a lutar pela própria vida. Os pais consideram o filho um milagre… mas sentem muitas saudades do menino que ele era antes deste pesadelo!