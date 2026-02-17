No “Dois às 10”, vamos conhecer a história inspiradora de Guilherme, uma criança que aprendeu a resistir antes de dar os primeiros passos e a enfrentar desafios que muitos adultos nunca imaginariam. Antes de dizer as primeiras palavras, já conhecia o som dos monitores. Antes de descobrir o mundo a andar, já enfrentava blocos operatórios. Antes de perceber o medo, já lutava pela própria vida. Sempre ao seu lado esteve Ivone, mãe e cuidadora incansável, um verdadeiro porto seguro. Uma mulher que nunca imaginou que a maternidade lhe exigiria tanta força, mas que nunca, nem por um segundo, pensou em desistir. Uma história de coragem, amor e resiliência que emociona e inspira.
Guilherme tem nove anos e vai arriscar a vida numa cirurgia
- Joana Lopes
- Hoje às 11:41
NESTE PROGRAMA
