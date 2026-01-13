Há 27 anos, queda de 15 metros deixou Henrique tetraplégico: “Tenho muitas memórias do que eu era antes”

No “Dois às 10”, conheça a história de Henrique, um jovem de 23 anos que, após uma queda de um pinheiro, ficou tetraplégico. Depois de meses de cirurgias e intensa reabilitação, conseguiu reaprender tarefas básicas e reconquistar alguma autonomia. No entanto, a vida apresenta-lhe um novo desafio diário: vivendo num primeiro andar sem elevador, Henrique agora é obrigado a rastejar pelas escadas para sair de casa, enfrentando obstáculos que vão muito além da sua própria recuperação física. Atualmente, Henrique precisa de ajuda para superar essas barreiras e viver com mais dignidade e segurança. Ajude aqui.