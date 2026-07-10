No “Dois às 10”, conhecemos a emocionante história de amor de Julieta e Aníbal, um casal que está junto há mais de 60 anos. Conheceram-se quando tinham apenas 15 anos e foi uma parede, partilhada pelas casas onde viviam, que uniu os dois através de um código secreto com que namoravam às escondidas. A vida trouxe-lhes desafios e algumas partidas pelo caminho, mas nunca deixaram de cuidar um do outro. Hoje, olham para o passado com a certeza de que fariam exatamente as mesmas escolhas e provam que o verdadeiro amor resiste ao tempo
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Há 60 anos que cuidam um do outro. Depois de vencerem um cancro, enfrentam agora outro
- Dois às 10
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