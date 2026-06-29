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Há um detalhe que liga Pedro Jorge ao irmão de Cláudio Ramos. Apresentador explica

No “Dois às 10”, Cinha Jardim, Adriano Silva Martins e Isabel Figueira comentam a vitória de Pedro Jorge no “Secret Story – Desafio Final”.

  • Dois às 10
  • Há 1h e 8min
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