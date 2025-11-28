No «Dois às 10», vamos conhecer a história de Ana Rita Cavaco, a ex-bastonária da Ordem dos Enfermeiros, recentemente absolvida do alegado desvio de 63 mil euros em ajudas de custo por viagens fictícias. Para além da dimensão pública do seu percurso profissional, Ana Rita partilha também desafios pessoais marcantes: a experiência de enfrentar um cancro da mama e o papel de cuidadora da mãe. Uma conversa sobre resiliência, justiça e a vida além das manchetes.
Há um lado da vida da ex-bastonária da Ordem dos Enfermeiros, absolvida de um alegado desvio de 63 mil euros, que poucos conhecem
Joana Lopes
Hoje às 11:31
