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Há um pormenor no casamento de Iury Mellany e Daniel Monteiro que ninguém esperava. Cristina Ferreira fica rendida

No “Dois às 10”, Iury Mellany e Daniel Monteiro recordam a história de amor que começou na casa mais vigiada do país. Apaixonaram-se, estão juntos há já seis anos e, agora, com o casamento marcado, preparam-se para dar o último adeus à vida de solteiros.

  • Dois às 10
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