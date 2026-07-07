No “Dois às 10”, conhecemos a inspiradora história de Helena, de 40 anos, que nasceu sem o antebraço esquerdo, mas nunca permitiu que essa diferença física definisse o seu caminho. Com determinação, coragem e uma enorme força de vontade, superou desafios, construiu uma família, é mãe de duas filhas e criou o seu próprio negócio, do qual muito se orgulha.
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Helena nasceu sem o antebraço esquerdo: “Achei sempre normal”
- Dois às 10
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Helena nasceu sem o antebraço esquerdo: “Achei sempre normal”
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