Helena Sacadura Cabral enfrentou a perda do irmão e do ex-marido em poucos meses

No «Dois às 10», Helena Sacadura Cabral conversa sobre o seu mais recente livro, lançado na semana passada. Com quase 91 anos, a escritora e economista continua a inspirar pela sua lucidez, humor e vitalidade, provando que a idade é apenas um número. Entre memórias, reflexões e histórias de vida, Helena partilha com os apresentadores o que a motivou a escrever esta nova obra e a forma como encara o tempo, a maturidade e os novos começos.