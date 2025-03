Helena sobre o filho assassinado com cinco tiros: «Era um bom menino, foi sacrificado por morar num bairro»

Carla Anes

Hoje às 11:15

No «Dois às 10», Hugo tinha 21 anos quando foi baleado ao sair de uma discoteca, em Lisboa. Helena, a mãe, garante que o filho foi apanhado, à traição, no meio de uma guerra de bairros. Os anos passaram e esta mulher continua com o coração em sangue pela injustiça sofrida pelo filho. Ainda não conseguiu fazer o luto e no dia do julgamento teve pena do homem que lhe roubou a vida ao filho que tanto amava.

Helena, mãe de Hugo, recorda como o filho foi morto e como a vida mudou desde então. O jovem, de 21 anos, foi assassinado à porta de uma discoteca, com cinco tiros. Esta mulher ainda chora a morte do filho, mas vive com o sentimento de injustiça porque um dos homicidas nunca foi detido e pela forma como Hugo foi assassinado. Fala de um bom miúdo que estava no sítio errado à hora errada.

