Helena viveu décadas a esconder o corpo: O gesto heróico da filha para salvar a mãe: «Inscrevi-a em segredo»

No «Dois às 10», conhecemos a história de Helena Moreira, uma mulher de 48 anos, do Porto, que vive há décadas com um problema que começou ainda na adolescência. Helena fala das dificuldades na escola, dos comentários, dos olhares e da forma como começou a esconder o corpo, evitando certas roupas, escolhendo sempre peças mais escuras e tentando passar despercebida. Ao longo da reportagem, a própria Helena recorda esse período difícil da adolescência e explica como essa diferença a marcou durante muitos anos. O peso excessivo começou a provocar dores constantes na coluna e na cervical, dores de cabeça frequentes e limitações em tarefas simples do dia a dia. Esta é uma realidade que a filha, Diana Silva, de 27 anos, acompanhou sempre de perto. Foi por isso que, depois de ver na televisão uma reportagem sobre a mudança visual do programa Dois às 10, decidiu tentar fazer algo pela mãe. Inscreveu-a em segredo, como uma surpresa, sem imaginar que a resposta pudesse chegar tão depressa. A reportagem termina precisamente com esse momento. Diana conta que quis surpreender a mãe e que enviou o pedido sem grandes expectativas, mas com a esperança de que algo pudesse mudar. O que ela nunca imaginou foi que a transformação da vida da mãe pudesse começar tão rapidamente. 

  • Há 1h e 41min
