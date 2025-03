Herança de Pinto da Costa volta a dar que falar: Desaparecimento de bens gera polémica

Carla Anes

Hoje às 10:33

No «Dois às 10», a disputa pela herança de Pinto da Costa ganha contornos de mistério com o desaparecimento de obras de arte e relógios. O filho exige 3 milhões à viúva, questionando o paradeiro do dinheiro das contas do pai, numa batalha que expõe tensões familiares e segredos ocultos. A discussão centra-se nos direitos da viúva à herança, mas o foco rapidamente se desloca para o sumiço dos bens valiosos. «Ele tem um museu de arte e relógios e não sei o quê», comentam no programa, antes de revelarem que «os relógios desapareceram». A situação é ainda mais complicada pelas alegações de que as contas bancárias de Pinto da Costa foram esvaziadas, alimentando a especulação e o conflito entre os herdeiros. A polémica promete novos desenvolvimentos e revelações chocantes sobre o destino do património do ex-presidente do FC Porto. Saiba mais em TVI Player