Herdeiro de Marco Paulo novamente em destaque! - Eduardo de baixa psicológica: «Só quero ver se isto acaba!»

Carla Anes

Há 2h e 59min

No «Dois às 10», os apresentadores discutem a ansiedade de Dúdu, herdeiro de Marco Paulo, após a morte do cantor. A conversa aborda a herança deixada por Marco Paulo a Dúdu, e a forma como este tem lidado com a atenção mediática e com as mudanças na sua vida após o falecimento do amigo.

