Hilariante! Frango a marinar há uma semana gera gargalhadas

Carla Anes

Hoje às 10:54

No «Dois às 10», um momento hilariante ocorreu quando Cláudio Ramos confessou ter um frango a marinar em sua casa há uma semana. A revelação aconteceu durante a prova da "Carne à Portuguesa" preparada por Anabela. A apresentadora, Cristina Ferreira, e a convidada reagiram com surpresa e gargalhadas à confissão de Cláudio. A conversa evoluiu para uma discussão divertida sobre o conceito de "marinar", com Cláudio argumentando que temperar era o mesmo que marinar, o que gerou ainda mais risos no estúdio. Saiba mais em TVI Player