No «Dois às 10», conhecemos a história de Ana que fala da descoberta da doença no momento mais feliz da vida, após ser mãe. Descobriu um cancro na mama 11 meses após ser mãe do Salvador. Diz que este diagnóstico a deixou sem palavras e que ainda hoje é difícil digerir. Acrescenta que o marido e filho é que lhe dão força para continuar a lutar e acreditar no futuro. Fala dos tratamentos e diz que os médicos lhe disseram que a doença não tem cura mas sim manutenção.. tem de se ir vigiando. Ana conta que é difícil não poder fazer tudo com o filho, sente-se limitada muitas vezes e que o filho nunca lhe fez perguntas difíceis em relação à doença. Hoje já lida melhor com a doença e também com o facto de poder partir. A esperança é outra.
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«Hoje lido melhor com o facto de poder partir»: A lição de vida de Ana após diagnóstico de cancro 11 meses após ser mãe
- Ontem às 11:40
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