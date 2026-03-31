Homem abandona irmã após queda de mota na autoestrada: “Ficou desfigurada”

No “Dois às 10”, comentamos os últimos casos da atualidade, analisando-os com rigor e partilhando os seus contornos mais relevantes. Entre perspetivas jurídicas, investigação forense e compreensão psicológica, os comentários oferecem uma visão completa e esclarecedora sobre os acontecimentos.
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- Joana Lopes
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