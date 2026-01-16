VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui

Homem abusa da filha e do neto durante 30 anos: “Amedrontava toda a família para que ninguém dissesse o que se passava”

No “Dois às 10”, comentamos os últimos casos da atualidade, analisando-os com rigor e partilhando os seus contornos mais relevantes. Entre perspetivas jurídicas, investigação forense e compreensão psicológica, os comentários oferecem uma visão completa e esclarecedora sobre os acontecimentos.

  • Joana Lopes
  • Há 1h e 6min
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Atualidade

Vítima de tentativa de homicídio pelo marido, Isabel diz perdoá-lo: “Pode acontecer a qualquer um”

9 jan, 12:36

Após perdoar marido que a tentou matar, mulher implora para o libertarem: “Foi uma situação isolada”

9 jan, 12:36

Mulher perdoa marido que a tentou matar à facada e pede à justiça para ele regressar a casa

9 jan, 12:35

Suzana Garcia revela que foi contactada por amigos de Maycon Douglas: “Também falaram comigo”

8 jan, 12:38

Suzana Garcia revela ter informações sobre Maycon Douglas: “Não há namorada nenhuma”

8 jan, 12:37

Inspetor da Polícia Judiciária revela porque é crucial remover o mais rápido possível o carro de Maycon Douglas do mar

8 jan, 12:31

Repórter da TVI denuncia mensagens suspeitas enviadas por Maycon Douglas: “Temos essa mensagens”

8 jan, 12:24
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira anuncia, em direto, morte de ator da TVI: «Morreu vítima de…»

27 nov 2025, 12:47

Leandro já ligou a Pedro. E esta foi a 'resposta' do vencedor do “Secret Story 9”

14 jan, 11:56

Cantor acarinhado pelos portugueses denunciado por assédio sexual

Ontem às 10:10

Pedro Granger fala sobre a sua vida amorosa

Ontem às 11:09

Signos

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov 2025, 11:10

Receitas

30 ideias de jantares económicos para poupar no pós-Natal

8 jan, 09:00

Se tiver uma air fryer em casa, nunca mais deite fora as cascas das batatas

6 jan, 14:00

Refogado: nunca deite a cebola e o alho ao mesmo tempo

31 dez 2025, 16:00

Bacalhau com couves: é assim que Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira preparam a receita tradicional do Natal

22 dez 2025, 08:21

Fora do Estúdio

Ex-noivo Zé diz ter sido contactado por Liliana. E a mensagem que recebeu surpreendeu-o

Há 2h e 39min

Bruna Gomes e Bernardo Sousa deixam fãs ao rubro com novidade: «Não posso acreditar»

Hoje às 09:22

Antes de entrar na «1.ª Companhia», Soraia Sousa terminou relação com famoso ator da TVI

Ontem às 15:36

Fora do «Secret Story», Pedro Jorge e Marisa sofrem contratempo e anunciam "recomeço"

Ontem às 12:21

Fotos

O 'milagre' que salvou Beatriz momentos depois de sofrer um grave acidente de viação

Há 1h e 22min

Ex-noivo Zé diz ter sido contactado por Liliana. E a mensagem que recebeu surpreendeu-o

Há 2h e 39min

Bruna Gomes e Bernardo Sousa deixam fãs ao rubro com novidade: «Não posso acreditar»

Hoje às 09:22

Europa recebe novo parque temático que vai rivalizar com a Disneyland Paris

Ontem às 17:00