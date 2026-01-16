No “Dois às 10”, comentamos os últimos casos da atualidade, analisando-os com rigor e partilhando os seus contornos mais relevantes. Entre perspetivas jurídicas, investigação forense e compreensão psicológica, os comentários oferecem uma visão completa e esclarecedora sobre os acontecimentos.
VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui
Homem abusa da filha e do neto durante 30 anos: “Amedrontava toda a família para que ninguém dissesse o que se passava”
- Joana Lopes
- Há 1h e 6min
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
03:09
Homem abusa da filha e do neto durante 30 anos: “Amedrontava toda a família para que ninguém dissesse o que se passava”
Há 1h e 6min
01:37
Cláudio Ramos dirige-se a Cristina Ferreira: “Se gostasses de mim de verdade, tinhas ficado”
Há 3h e 38min
10:22
Chegaram a dizer-lhe: “Não vais ter marido e ninguém que te queira”. Hoje, Graciela é uma mulher de sucesso e admirada
Há 3h e 16min
06:23
É uma cara conhecida das redes sociais, mas poucos conhecem a história por detrás da sua missão de ajudar os outros
Há 2h e 57min
01:39
Em minutos, Octávio viu o legado do avô ser engolido por chamas
Há 2h e 18min
05:31
Em poucos minutos, perdeu tudo para o fogo. Hoje, Octávio precisa de todos nós. Saiba como contribuir
Há 2h e 8min
02:20
Aos 18 anos, quando ninguém acreditava, Beatriz venceu a morte
Há 2h e 3min
07:20
Pai de jovem de 18 anos vítima de acidente de viação grave relembra: “Estava desfigurada”
Há 1h e 45min
05:59
Pais procuram a pessoa que impediu a filha de morrer na autoestrada depois de um grave acidente de viação
Há 1h e 44min
09:52
Foi ao hospital com uma dor nas costas, mas foi apanhada na casa de banho a tentar desfazer-se de um bebé na sanita
Há 1h e 11min