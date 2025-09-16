VÍDEO SEGUINTE
Homem atira-se do quarto andar para pôr termo à vida, mas acaba por matar a vizinha

No «Dois às 10», foi comentado o caso de um homem que se atirou do quarto andar do seu prédio na tentativa de pôr termo à sua vida, mas, tragicamente, acabou por atingir e matar uma vizinha que passava na rua nesse momento, quando se preparava para deitar o lixo fora.

  • Joana Lopes
  • Hoje às 12:53
