Homem detido por abusar e engravidar a filha é portador do vírus HIV

No «Dois às 10», os nossos comentadores da 'Atualidade' analisam caso de um homem de 54 anos que foi detido pela Polícia Judiciária por suspeita de abusar sexualmente e engravidar a filha menor de 17 anos, além de lhe transmitir o vírus HIV. O suspeito ficou em prisão preventiva após ser presente a primeiro interrogatório judicial.