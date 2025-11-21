Saiba mais aqui

Homem mata sobrinho a tiro por disputa de terreno

No «Dois às 10», o painel de Atualidade debaterá um dos casos mais chocantes de violência familiar motivada por questões patrimoniais. Analisamos o caso do homem que matou o próprio sobrinho a tiro por causa de uma disputa por terrenos e heranças, num crime bárbaro que chocou a comunidade. O crime, ocorrido em Tomar, expôs a escalada de violência que pode surgir em desavenças familiares relativas à posse de bens e a mágoas antigas. Acompanhe a análise dos comentadores sobre as causas e as consequências desta tragédia.