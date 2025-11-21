VÍDEO SEGUINTE
Homem mata sobrinho a tiro por disputa de terreno
No «Dois às 10», o painel de Atualidade debaterá um dos casos mais chocantes de violência familiar motivada por questões patrimoniais. Analisamos o caso do homem que matou o próprio sobrinho a tiro por causa de uma disputa por terrenos e heranças, num crime bárbaro que chocou a comunidade. O crime, ocorrido em Tomar, expôs a escalada de violência que pode surgir em desavenças familiares relativas à posse de bens e a mágoas antigas. Acompanhe a análise dos comentadores sobre as causas e as consequências desta tragédia.
- Há 3h e 20min
05:30
Há 3h e 20min
01:36
Dia Mundial da Televisão: O discurso de abertura de Cláudio Ramos que promete emocionar
Hoje às 10:32
00:23
Cláudio Ramos interrompe programa para deixar mensagem de esperança a Nuno Markl: «Esperemos que não passe de um susto»
Hoje às 10:43
04:13
O comentário certeiro de Cláudio Ramos que deixou Marcelo Palma sem reação
Hoje às 10:54
10:02
«Insuportável» e «não vai aguentar isto»: Comentadores do «Secret Story 9» não deixam nada por dizer
Hoje às 11:18
03:15
«Como se fosse um parto normal»: Cátia perdeu o bebé no dia em que fez 22 anos
Hoje às 12:12
03:48
«Tenho de levar uma injeção para o meu filho falecer»: o dia devastador em que Carla fez 22 anos
Hoje às 12:20
08:28
«Tenho dois filhos»: Cátia perdeu um bebé e está grávida novamente aos 23 anos
Há 3h e 55min