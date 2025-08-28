Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui

Homem viola prima menor após levá-la a uma festa, com autorização da mãe

Na Atualidade do «Dois às 10», acompanhamos o caso de um emigrante que passava férias em Portugal e recebeu autorização da mãe da prima para a levar a uma festa. No regresso, abusou sexualmente da menor e ainda tirou fotografias do momento.

  • Ontem às 12:51
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA

Atualidade

Bombeiro espanca mulher à frente do filho: agressor detido e vítima em risco de perder a visão

27 ago, 12:39

Recorda-se do 'Monstro de Fortaleza': Homem condenado por enterrar seis portugueses vivos quer sair da cadeia

26 ago, 13:00

O caso que está a chocar o país: Criança de nove anos tenta impedir o pai de agredir brutalmente a mãe

26 ago, 12:41

Mulher incendeia casa do patrão por falta de pagamento

25 ago, 13:23

Jovem de 18 anos baleado à saída das festas populares da cidade

22 ago, 12:58

Roubos com recurso ao método do papel de alumínio crescem exponencialmente

21 ago, 13:02

Pais que deixam filhos de 14 anos sair à noite: caso de meninas encontradas em coma alcoólico reacende o debate

21 ago, 12:42
MAIS

Mais Vistos

Catarina Furtado namora com famoso que é amigo do Cláudio Ramos? «É a notícia da semana», diz Cristina Ferreira

Ontem às 10:15

Ainda se recorda da polémica Cristiana Dionísio do «Secret Story 5»? Veja como está agora

Ontem às 11:39

Bombeiro espanca mulher à frente do filho: agressor detido e vítima em risco de perder a visão

27 ago, 12:39

Este ex-concorrente do Secret Story é autarca há 11 anos. Ganhou as eleições depois de entrar no programa

Ontem às 11:30

Signos

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Há um signo do zodíaco que em julho tem 'sorte impressionante': «O dinheiro vem com facilidade»

27 jun, 15:40

Receitas

Dê uma nova vida às bananas maduras com esta receita

Ontem às 16:30

Estes bombons de framboesa estão virais. E nós temos a receita

Ontem às 16:00

Descobrimos como preparar pão de queijo na air fryer

Ontem às 15:00

Descubra o segredo para um arroz branco soltinho

22 ago, 16:00

Fora do Estúdio

Já pode comprar peças do guarda-roupa de Cristina Ferreira na Vinted (a partir de 10€)

Ontem às 09:55

«Dos meus pais herdei a força do trabalho»: Cristina Ferreira entre as 50 empresárias mais poderosas do país

27 ago, 09:45

Cuca Roseta declara-se ao namorado: «Amo-te por tudo o que somos juntos»

26 ago, 10:58

«Apetecia-me zero. Mas fui»: Cristina Ferreira confessa sacrifício mas o resultado está à vista

26 ago, 10:38

Fotos

Na hora de comprar esparguete, há um detalhe que faz toda a diferença

Ontem às 17:00

Dê uma nova vida às bananas maduras com esta receita

Ontem às 16:30

Estes bombons de framboesa estão virais. E nós temos a receita

Ontem às 16:00

Como transformar pão duro e deixá-lo como se fosse acabado de fazer

Ontem às 15:30