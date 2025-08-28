Na Atualidade do «Dois às 10», acompanhamos o caso de um emigrante que passava férias em Portugal e recebeu autorização da mãe da prima para a levar a uma festa. No regresso, abusou sexualmente da menor e ainda tirou fotografias do momento.
VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui
Homem viola prima menor após levá-la a uma festa, com autorização da mãe
- Ontem às 12:51
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
06:44
Homem viola prima menor após levá-la a uma festa, com autorização da mãe
Ontem às 12:51
06:20
Catarina Furtado namora com famoso que é amigo do Cláudio Ramos? «É a notícia da semana», diz Cristina Ferreira
Ontem às 10:15
07:31
Patrícia Palhares lança indireta sobre traição a João Palhinha em forma de música?
Ontem às 10:26
04:56
Luíza Abreu e João Moura Caetano vão mesmo casar. E já há anel de noivado
Ontem às 10:30
01:51
Kátia Aveiro quebra o silêncio sobre o noivado de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez
Ontem às 10:34
02:02
Dos 367 jogadores que participaram no Euro 2004, apenas um se mantém no ativo. Sabe quem é?
Ontem às 10:47
06:22
Imagens inéditas da princesa Diana geram alvoroço e discórdia em estúdio
Ontem às 10:55
08:41
Este ex-concorrente do Secret Story é autarca há 11 anos. Ganhou as eleições depois de entrar no programa
Ontem às 11:30
08:58
Ainda se recorda da polémica Cristiana Dionísio do «Secret Story 5»? Veja como está agora
Ontem às 11:39
06:51
João Moreira participou no «Secret Story 7» com o próprio irmão. Veja como está agora
Ontem às 11:47
16:22
Viúva há três meses, Raquel conta a dor de perder o marido: «Metade de mim morreu»
Ontem às 12:09
05:15
Ivan e Alice perderam o pai de forma inesperada: «Todos os dias penso porque nos aconteceu a nós?»
Ontem às 12:22
03:40
Raquel perdeu recentemente o marido e alerta para questões inconvenientes: «Não perguntem...»
Ontem às 12:26