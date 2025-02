Homenagem comovente: Marido, mãe e filhas recordam Jéssica após a sua partida

Carla Anes

Hoje às 12:07

No «Dois às 10», João, pai de Beatriz e Benedita, e Maria, avó das meninas e mãe de Jéssica, estiveram no programa para partilhar a sua história de vida após a perda de Jéssica. Beatriz, de 5 anos, emocionou o estúdio com a sua inocência e amor pela mãe. Cláudio Ramos ofereceu a sua cadeira à pequena Maria, brincando com a possibilidade de ela se tornar apresentadora de televisão no futuro. A família partilhou memórias comoventes de Jéssica, destacando a sua força, alegria e dedicação à família. O vestido xadrez de Maria, usado no dia de Natal, simbolizou um dia especial e uma homenagem à mãe, apesar da ausência física.

Apesar da dor, a família mantém a esperança de que Jéssica esteja presente no seu coração.

