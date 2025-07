No «Dois às 10», Joana Dias, taróloga e presença habitual no programa “Dois às 10”, esteve no estúdio para revelar as previsões astrológicas para o mês de agosto. Um mês marcado por decisões importantes, mudanças e novas oportunidades. Se está de férias, a trabalhar ou a repensar o rumo da sua vida, saiba o que os astros reservam para o seu signo.