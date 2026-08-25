No «Dois às 10», a taróloga Joana Dias alertou para os signos que devem ter especial cuidado com o dinheiro durante o mês de setembro . Carneiro é avisado para não fazer gastos por impulso, que podem trazer dores de cabeça, enquanto Gémeos devem evitar decisões financeiras tomadas sem pensar bem antes de avançar.
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Horóscopo de setembro: estes signos precisam de ter especial cuidado com gastos
- Dois às 10
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