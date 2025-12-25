Houve conversa entre Dylan e Vera: eles contam tudo pela primeira vez

No «Dois às 10», Vera e Dylan sentam-se frente a frente para falar, pela primeira vez, sobre a conversa decisiva que tiveram após a expulsão dela por agressão. Sem tabus, os dois ex-concorrentes revelam como aconteceu o pedido de desculpas, como geriram a mágoa cá fora e explicam em que ponto está a relação agora, depois do momento mais tenso que viveram no Secret Story.
- Há 3h e 49min
