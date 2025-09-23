No «Dois às 10», recebemos Hugo, que nos conta uma história de perdas marcantes em poucos anos. Com apenas 19 anos, viu o pai morrer eletrocutado, deixando muitas palavras por dizer. No ano seguinte, perdeu o avô que o criou e cuidou como um segundo pai, vítima de cancro. Hugo partilha como lidou com a morte do avô, vivendo ao seu lado nos últimos momentos, e reflete sobre a dor e a mágoa que marcou a perda do pai, oferecendo-nos um relato profundamente humano e emotivo sobre luto, saudade e coragem.
Hugo enterrou o pai no dia em que celebrou 19 anos
- Joana Lopes
- Hoje às 11:46
