Hugo expõe provas que contrariam declarações de Mariana Sá: “Tenho esse registo”

No “Dois às 10”, recordamos a polémica que começou com um desabafo de Mariana Sá sobre Hugo dentro da casa. O concorrente não gostou das declarações e respondeu no Diário do “Big Brother Verão”. Depois de sair da casa e ficar a par de tudo o que foi dito, Mariana teve oportunidade de responder aqui, no programa. Agora, chegou a vez de ouvirmos Hugo e conhecermos a sua versão dos acontecimentos.