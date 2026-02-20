No “Parabéns, TVI”, recordamos aquele que foi, sem dúvida, um dos programas da manhã mais icónicos da estação: o “Você na TV”. Foram incontáveis os momentos para guardar na memória, desde entrevistas inesquecíveis a rubricas que marcaram gerações. Um espaço que fez companhia a milhares de portugueses e que continua a viver no coração de quem cresceu a assistir, celebrando hoje a magia de reviver cada sorriso, cada história e cada momento que tornou este programa verdadeiramente único.
VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui
Icónica figurante do “Você na TV” faleceu
- Joana Lopes
- Ontem às 18:17
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
02:53
Icónica figurante do “Você na TV” faleceu
Ontem às 18:17
01:02
Entre risos e emoção: instrutor Marques revela porque se emociona com a música de Tony Carreira
Ontem às 11:17