Icónica figurante do “Você na TV” faleceu

No “Parabéns, TVI”, recordamos aquele que foi, sem dúvida, um dos programas da manhã mais icónicos da estação: o “Você na TV”. Foram incontáveis os momentos para guardar na memória, desde entrevistas inesquecíveis a rubricas que marcaram gerações. Um espaço que fez companhia a milhares de portugueses e que continua a viver no coração de quem cresceu a assistir, celebrando hoje a magia de reviver cada sorriso, cada história e cada momento que tornou este programa verdadeiramente único.