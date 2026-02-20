VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui

Icónica figurante do “Você na TV” faleceu

No “Parabéns, TVI”, recordamos aquele que foi, sem dúvida, um dos programas da manhã mais icónicos da estação: o “Você na TV”. Foram incontáveis os momentos para guardar na memória, desde entrevistas inesquecíveis a rubricas que marcaram gerações. Um espaço que fez companhia a milhares de portugueses e que continua a viver no coração de quem cresceu a assistir, celebrando hoje a magia de reviver cada sorriso, cada história e cada momento que tornou este programa verdadeiramente único.

  • Joana Lopes
  • Ontem às 18:17
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Vídeos

Entre risos e emoção: instrutor Marques revela porque se emociona com a música de Tony Carreira

Ontem às 11:17

Rita Pereira mostra reação ao sismo no estúdio das novelas

19 fev, 14:06

Veja o que acontecia na emissão da TVI à hora do sismo sentido em Lisboa

19 fev, 12:56

Em direto no "Dois às 10", Cristina Ferreira reage ao sismo sentido em Lisboa

19 fev, 12:37

Depois dos 50, mãe de criança que comoveu o país dá nova oportunidade ao amor

19 fev, 11:55

Mãe da princesa Nonô voltou a casar e escolheu o dia em que a filha celebraria o 17.º aniversário

19 fev, 11:54

Recorda-se da princesa Nonô? Mãe apanha todos de surpresa: “O inesperado aconteceu”

19 fev, 11:51
MAIS

Mais Vistos

Icónica figurante do “Você na TV” faleceu

Ontem às 18:17

Veja o que acontecia na emissão da TVI à hora do sismo sentido em Lisboa

19 fev, 12:56

Filho de Cristiana Jesus surpreende com resposta a Manuel Luís Goucha e deixa a mãe sem reação

18 fev, 08:51

Cantora portuguesa sofreu perda gestacional e ficou incapaz de ter filhos

19 fev, 10:09

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro

30 jan, 10:52

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Receitas

Velas de manteiga: isto vai mudar a forma como vê o pão com manteiga

6 fev, 17:00

É fã de pão recheado? Experimente esta receita

31 jan, 09:00

Fim-de-semana de chuva? Experimente estas broas de nozes, canela e erva-doce

25 jan, 09:00

Esqueça o "japanese cheesecake". Esta versão de cheesecake de doce de leite também não vai ao forno

23 jan, 16:00

Fora do Estúdio

A TVI ‘deu-lhe’ os pais dos filhos e mudou o rumo da sua história: «Sou uma mulher sem medos»

Ontem às 15:22

Internado, Nuno Markl surpreende equipa do hospital com presente especial

Ontem às 15:00

Ex-concorrente do «Big Brother» toma decisão importante: «Chorei pela coragem que tive»

Ontem às 14:34

Cantora acarinhada pelos portugueses volta para o ex-namorado: «Uma escolha feita com o coração»

Ontem às 12:19

Fotos

A TVI ‘deu-lhe’ os pais dos filhos e mudou o rumo da sua história: «Sou uma mulher sem medos»

Ontem às 15:22

Internado, Nuno Markl surpreende equipa do hospital com presente especial

Ontem às 15:00

Ex-concorrente do «Big Brother» toma decisão importante: «Chorei pela coragem que tive»

Ontem às 14:34

Este tablet completo custava 160€ e agora está a 99€ com todos os acessórios

Ontem às 12:59