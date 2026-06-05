VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui

Idoso levanta 25 mil euros e é assaltado no metro de Lisboa

No “Dois às 10”, comentamos os últimos casos da atualidade, analisando-os com rigor e partilhando os seus contornos mais relevantes. Entre perspetivas jurídicas, investigação forense e compreensão psicológica, os comentários oferecem uma visão completa e esclarecedora sobre os acontecimentos.

  • Hoje às 12:56
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA

Mais Vistos

06:42

Ex-concorrente do “Big Brother” está grávida pela primeira vez

Hoje às 10:07
04:17

Confrontada por Cláudio Ramos, Inês Morais fala sobre Catarina Miranda: “Eu e a Catarina não somos amigas”

Ontem às 10:57
04:52

João Mota aborda o preconceito em torno da sua passagem pelo “Secret Story”: “As pessoas não são mais nem menos”

Ontem às 11:42
04:42

Aos 19 anos, Cristina tornou-se madrasta de duas crianças ao apaixonar-se por um homem 15 anos mais velho

Hoje às 10:45
13:09

Afastado dos ecrãs há anos, João Mota regressa e anuncia que vai ser pai

Ontem às 11:41
04:17

Inês Morais expõe mensagens de Afonso Leitão: “Era algo muito recorrente”

Ontem às 10:57
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Atualidade

Jovens de 15 e 16 anos detidos por suspeita de matar menino de 11 anos

26 mai, 12:20

Entrevista exclusiva com a mulher que denunciou o casal que abandonou duas crianças em Alcácer do Sal

22 mai, 12:26

Tudo o que se sabe sobre a detenção do casal que abandonou duas crianças em Alcácer do Sal: “Como se não soubesse o motivo da detenção”

22 mai, 12:21

Cristina Ferreira reage a caso de pedofilia: “Assusta-me”

21 mai, 12:35

Cristina Ferreira reage a notícia que está a abalar o país: “Isto é tão difícil de aceitar”

21 mai, 12:16

Crianças de 2 e 5 anos são abandonados à beira da estrada em Portugal

21 mai, 12:16

Padrinho abusa sexualmente 435 vezes de três meninas

11 mai, 13:02
MAIS

Mais Vistos

Ex-concorrente do “Big Brother” está grávida pela primeira vez

Hoje às 10:07

Confrontada por Cláudio Ramos, Inês Morais fala sobre Catarina Miranda: “Eu e a Catarina não somos amigas”

Ontem às 10:57

João Mota aborda o preconceito em torno da sua passagem pelo “Secret Story”: “As pessoas não são mais nem menos”

Ontem às 11:42

Aos 19 anos, Cristina tornou-se madrasta de duas crianças ao apaixonar-se por um homem 15 anos mais velho

Hoje às 10:45

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de junho

1 jun, 11:18

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Previsões para abril: saiba o que o seu signo pode esperar no amor, trabalho e saúde

31 mar, 12:26

Receitas

Não vai acreditar como é fácil fazer uma omelete francesa em casa

1 jun, 17:00

Nunca pensámos trocar os clássicos de praia (até provarmos esta salada)

29 mai, 17:00

Não sabe o que cozinhar esta semana? Experimente estas 5 receitas rápidas

25 mai, 17:00

Ninguém queria acreditar no que este chef espanhol usa no arroz branco em vez de água

25 mai, 15:00

Fora do Estúdio

Nova oportunidade ao amor? 13 anos depois, Bernardina Brito e Tiago Ginga surpreendem com abraço especial

Há 2h e 8min

Em dia de casamento, comentário do instrutor Joaquim a Soraia Sousa não passa despercebido

Há 3h e 37min

Cristina Ferreira abre exceção e mostra foto da festa de aniversário do filho: «Não há nada mais bonito»

Hoje às 11:15

Filho de Cristina Ferreira celebrou 18 anos. Veja as imagens da festa

Hoje às 10:08

Fotos

Limpe a gordura dos filtros do exaustor em apenas 5 minutos com este truque (sem precisar de esfregar)

Há 57 min

Se tem ar condicionado, atenção a este detalhe. Pode aumentar a fatura da eletricidade

Há 1h e 57min

Nova oportunidade ao amor? 13 anos depois, Bernardina Brito e Tiago Ginga surpreendem com abraço especial

Há 2h e 8min

A grande aposta aquática deste verão acaba de abrir portas

Há 2h e 57min