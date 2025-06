Idoso morde suspeito em assalto violento - Entrevista com vítima

No «Dois às 10», acompanhamos o caso de um casal de idosos que viveu momentos de terror quando a sua casa foi invadida por assaltantes. A violência do ataque chocou a comunidade e levanta questões sobre a segurança dos mais vulneráveis. A reportagem no «Dois às 10» revela detalhes do assalto, onde os criminosos, encapuzados e armados, procuravam ouro e dinheiro. A coragem do idoso, que mordeu um dos suspeitos em defesa própria, é um exemplo de resistência face à adversidade. A comunidade local está em choque com o sucedido. Saiba mais em TVI Player