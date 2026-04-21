No “Dois às 10”, recebemos Hugo, o concorrente expulsa ontem do “Secret Story 10”. Após várias semanas intensas dentro da casa mais vigiada do país, o ex-concorrente fala sobre a sua passagem no reality show que acabou a poucos dias da grande final.
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Imagens do casting de Hugo mostram qual poderia ter sido o seu outro segredo
- Dois às 10
- Hoje às 11:44
NESTE PROGRAMA
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01:30
Imagens do casting de Hugo mostram qual poderia ter sido o seu outro segredo
Hoje às 11:44
04:20
Hugo expõe jogadas de Diogo na casa: “Ele é bom jogador”
Hoje às 11:13
04:20
Após sair do “Secret Story 10”, Hugo descobriu algo que o surpreendeu: “Achava mesmo que…"
Hoje às 11:14
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Hugo desmente Cristina Ferreira e a apresentadora responde: “Não venhas dizer o contrário”
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05:40
Hugo quebra o silêncio sobre os sentimentos por Sara e surpreende pela sinceridade
Hoje às 11:28
05:40
Cláudio Ramos confronta Hugo: “Não te preocupaste que a Sara fosse uma Ariana?”Hugo
Hoje às 11:29
05:40
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Hugo foi surpreendido com uma mensagem da pessoa especial que ficou cá fora: saiba o que dizia
Hoje às 11:30
02:55
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Hoje às 11:34
03:33
Hugo diz ter passado por um “choque” esta noite depois de sair do “Secret Story 10”
Hoje às 11:48
03:33
Após sair da casa, Hugo faz revelação: “Foi a primeira pessoa a quem eu liguei”
Hoje às 11:49
03:33
Hugo revela conversa com ex-concorrente fora da casa: “Já me tratou mal”
Hoje às 11:50
10:03
Hugo revela quem acha que vai vencer o “Secret Story 10”
Hoje às 12:10
02:49
Hugo questiona Cristina Ferreira sobre confessionário de concorrente: “Eu ainda estava lá”
Hoje às 12:16
01:20
Hugo admite a possibilidade de fazer um pedido de namoro em direto
Hoje às 12:18
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