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Imagens do casting mostram lado desconhecido de Mariana Sá

No “Dois às 10”, recebemos Mariana Sá, a 8.ª expulsa desta edição do “Big Brother Verão”, que abandonou a casa na gala de ontem. À conversa connosco, faz o balanço da sua experiência, reage aos momentos mais marcantes da aventura e revela como está a viver este regresso à realidade.

  • Dois às 10
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