Imagens inéditas da princesa Diana geram alvoroço e discórdia em estúdio

Nas Conversas de Café do «Dois às 10», Luísa Castel-Branco, Adriano Silva Martins e Cinha Jardim analisam as imagens inéditas da alegada segunda lua de mel da Princesa Diana com o Príncipe Carlos, que tentava ser uma nova oportunidade para o casal. As revelações geraram alvoroço e dividiram opiniões em estúdio.