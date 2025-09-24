Impactante transformação de mulher com passado de drogas emociona Cristina Ferreira

No «Dois às 10», recebemos a Manuela, que, com a ajuda da doutora Luísa Magalhães Ramos e de Marta Gouveia Duarte, conseguiu transformar não só o seu visual, mas toda a sua vida. A sua história de superação, depois de um passado marcado pelas drogas, emocionou profundamente Cristina Ferreira, que afirmou tratar-se de uma das transformações mais impactantes alguma vez vistas na televisão.