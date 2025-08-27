Incêndio destrói exploração familiar: Filho de António sofreu queimaduras graves ao tentar salvar o pai

No «Dois às 10», contamos a história de António Cecílio e da sua família, que viram a sua exploração agrícola ser consumida por um incêndio devastador na Guarda. O filho, Diogo, arriscou a vida para tentar apagar as chamas e acabou com queimaduras graves, sendo internado na unidade de queimados em Coimbra.

A família perdeu 95% dos terrenos, máquinas e alimento para os animais, e vive agora momentos de grande desespero. Carla, mulher de Diogo, partilha o medo e a angústia que sentiu ao ver o marido entubado e em coma. Apesar da tragédia, a família mostra força e gratidão por todos os que ajudaram e pelas vidas salvas, incluindo os animais.

Saiba como aqui o Diogo aqui.