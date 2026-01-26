No “Dois às 10”, Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Adriano Silva Martins comentam todas as últimas novidades da “1.ª Companhia”. Ontem foi dia de gala e o recruta Rodrigo Castelhano acabou por ser expulso, deixando a base em verdadeiro choque. Os comentadores analisam os momentos mais polémicos, as reações dos recrutas e discutem os próximos passos desta temporada, cada vez mais intensa e imprevisível.
VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui
Indignado, Gonçalo Quinaz defende: “Os melhores recrutas estão cá fora”
- Joana Lopes
- Hoje às 10:16
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
04:01
Indignado, Gonçalo Quinaz defende: “Os melhores recrutas estão cá fora”
Hoje às 10:16
05:25
Regresso de férias traz surpresa a Cristina Ferreira. Cláudio Ramos surge com um detalhe que escapou a todos
Hoje às 09:59
03:36
Cristina Ferreira compara Joana d’Arc a ex-concorrrente do “Secret Story 9” e gera discórdia
Hoje às 10:24
03:36
Gonçalo Quinaz sobre Noélia: “É uma boa concorrente, mas uma má recruta”
Hoje às 10:27
05:01
Gonçalo Quinaz expõe ex-amor de Cinha Jardim: «Depois do que fez é um senhor?»
Hoje às 10:33
01:54
Rodrigo Castelhano confessa impaciência com Noélia: “À quarta semana, tive que começar a falar”
Hoje às 11:24
01:41
Rodrigo Castelhano sobre Noélia: “A Noélia procurava bastante as câmaras”
Hoje às 11:29
01:41
Após abandonar a "1.ª Companhia", Rodrigo Castelhano defende: “Não fui para ali jogar”
Hoje às 11:29
03:19
Rodrigo Castelhano aponta o seu favorito a vencedor da “1.ª Companhia”
Hoje às 11:37
05:06
Durante a lua-de-mel, Rodrigo Castelhano perdeu o pai. E as palavras finais que trocou com ele continuam a doer
Hoje às 11:42
02:13
“Porque é que o cancro me escolheu a mim?”: Francisco tinha 43 anos quando descobriu um cancro cerebral raro
Hoje às 11:44
02:13
“Preparei-me para a morte": Após escolha inevitável, Francisco pensou em despedir-se das pessoas mais próximas
Hoje às 11:45
02:54
Sem sinais de doença aos 44 anos, confrontou-se com diagnóstico: “O Google dizia dois meses de vida”
Hoje às 12:05
02:42
Aos 44 anos, Francisco confessa: “Casei porque achava que ia morrer”
Hoje às 12:15
05:28
Desaparecimento da filha de Delfina Cruz. Foi revelada a última localização do telemóvel de Maria Amaral
Hoje às 12:21
08:13
Cristina Ferreira reage ao desaparecimento de filha de atriz: “Espero mesmo que se resolva”
Hoje às 12:31