Inédito: As imagens do casting de Diana Dora para o «Secret Story»

No «Dois às 10», partilhamos as imagens que ninguém esperava do casting de Diana Dora.

  • Hoje às 11:23
NESTE PROGRAMA
Filipa tem 35 anos e luta contra a ELA: «Em um ano deixei de ter mobilidade»

Hoje às 12:04

Aos 35 anos, o diagnóstico que mudou tudo: A luta contra a Esclerose Lateral Amiotrófica

Hoje às 11:49

Em direto! A reação imperdível de Diana Dora ao segredo de Catarina

Hoje às 11:39

Diana Dora opina sobre a relação de Hugo e Sara e revela conversa com o concorrente

Hoje às 11:33

Diana Dora sobre discussão dentro da Casa: «Saltou-me mesmo a tampa!»

Hoje às 11:26

Diana Doara assume erro após sair do «Secret Story»: «Joguei mal!»

Hoje às 11:19

Perda de visão silenciosa: Saiba como identificar e prevenir!

Hoje às 10:50
Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de março

27 fev, 10:56

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro

30 jan, 10:52

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Receitas

Arroz de Polvo: o segredo que os chefs portugueses não querem que saibamos

Ontem às 16:00

Esqueça os rolos de carne do talho. Temos uma receita caseira com um ingrediente que faz toda a diferença

9 mar, 13:00

Só precisa de 6 ingredientes para fazer este bolo de noz: veja a receita

5 mar, 16:00

Baba de camelo saudável com menos de 300 calorias: veja a receita

5 mar, 15:00

Fora do Estúdio

Esteve no "fundo do poço". Sandra Felgueiras recorda batalha: "Estaria numa depressão"

Há 3h e 28min

Mãe de Carolina Pinto sofre susto após ter colocado dentes na Turquia: saiba o que aconteceu

Hoje às 12:00

Famosa portuguesa mostra corpo de sonho aos 53 anos. Parece ter 30

Ontem às 13:00

Nunca vimos Sandra Felgueiras assim: "Fui muito corajosa"

Ontem às 12:00

Fotos

Esteve no "fundo do poço". Sandra Felgueiras recorda batalha: "Estaria numa depressão"

Há 3h e 28min

Juiz Hélder Fráguas realiza sonho de avô e neto em direto: veja o momento

Hoje às 13:00

Mãe de Carolina Pinto sofre susto após ter colocado dentes na Turquia: saiba o que aconteceu

Hoje às 12:00

Limpa colchões a 60 graus: máquina elimina ácaros com sistema de raios UV e sucção poderosa

Hoje às 10:40