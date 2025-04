Inédito! Rita e Marcelo falam sobre separação dos amigos Jéssica e Afonso: «Acho que foi…»

No «Dois às 10», recorda-se a história de Rita e Marcelo, um amor que floresceu gradualmente. Para quem duvidava, o casal mostra-se cada vez mais apaixonado, como demonstrado nas fotografias da viagem a Porto Santo. Apesar da expectativa de um anel de noivado, este ainda não surgiu. A relação, que começou dentro da casa, teve um início hesitante, com Rita a recusar inicialmente Marcelo. «Dentro da casa, Rita apaixonou-se por Marcelo e os dois começaram a namorar», recorda-se. Em março, Rita e Marcelo lançaram a Marita, uma marca de vestuário online, unindo os seus nomes e a paixão pela moda. «O nome resulta da junção dos nomes do casal e a marca surge por uma paixão em comum, que une o casal, a moda», explica-se. Atualmente, vivem entre Viseu e Lisboa, mas procuram uma casa para construir um futuro juntos. Saiba mais em TVI Player