Inês Castel-Branco revela como se preparou para a sua personagem: «Na prisão também há pessoas boas»

No «Dois às 10», recebemos Inês Castel-Branco e Matilde Reymão rivais n’ “A Madrasta” a nova novela da TVI que vai estrear já segunda-feira.
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